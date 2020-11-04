Kütahya Valisi kendisiyle görüşmek isteyen kadınları kırmadı

Kütahya'nın ilçe ve köylerini sık sık ziyaret eden Vali Ali Çelik, kendisiyle görüşmek isteyen kadınları dinledi.

Cadde üzerinde kendisini bekleyen kadınlara seslenen Vali Çelik; "Gösterdiğiniz fedakârlıkları her zaman saygı ve şükranla karşılıyorum. Bu koronavirüs salgınının önüne geçmek için sizlere büyük işler düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik konularında önderlik etmenizi özellikle çocuklarımızı yönlendirmenizi bekliyorum." Dedi.

Pazarlar İlçesinden bir grup kadın Vali Çelik'e dilek, istek ve sorunlarını aktardı. İlk kez bir valinin ile bir araya geldiklerini belirten Vali Çelik'e teşekkür ederek "İlk kez bir Vali'mizle yakından ve yüz yüze konuşma ve dileklerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için sağ olun, Allah razı olsun" dedi.

Kadınlar, Vali Çelik'ten kitap istediklerini, ürünlerinin pazarlanması, mikro kredi verilerek üretime yönelik katkılar beklediklerini dile getirdiler. Vali Çelik: "Söz veriyorum, isteklerinizin ve dileklerinizin takipçisi olacağım" açıklamasında bulundu.