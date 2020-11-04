Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin ilçelerinden Körfez'de TEM Otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FS 5190 plakalı TIR, Körfez Hacıosman Mahallesi geçişi Ankara istikametinde lastiği patlayınca sağ şeride yanaşarak yavaşlamaya başladı. Tam bu esnada kendisi ile aynı istikamette seyir halinde olan 33 NG 653 plakalı kamyon duramayarak TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.