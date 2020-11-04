Maden ocağında göçük 2 yaralı

Türkiye Taşkömürleri Kurumuna bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağında göçük meydana geldi.

-260 ile -360 kot arasında meydana gelen çalışan maden işçileri ocak içerisindeki boşluğa kendilerini atarak kurtulurken, aynı yerde çalışan işçilerden Ali Köroğlu ve Samet Uslucuk ise yaralandı.

Meydana gelen göçük sonrasında yaralanan maden işçileri ocaktan çıkarılırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan maden işçilerinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.