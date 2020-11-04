Mardin’den Filistinli öğrencilere Türkçe öğretilecek

Özellikle pandemi sürecinde başarılı uzaktan eğitim alt yapısıyla adından söz ettiren Mardin Artuklu Üniversitesi, MAÜ-TÖMER'in sağlayacağı teknik altyapı kullanılarak, Al-Quds Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere MAÜ-TÖMER'de Türkçe dil öğretimini uzaktan (online) şeklinde yapılacağını bildirdi.

Kudüs Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi birçok alanda Arap dünyasında akademik başarılarıyla tanınan bir üniversite olduğunu hatırlatan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar;

"Kudüs ile Mardin'in derin tarihi bağları ve benzerlikleri olan iki şehir olduğunu sıklıkla dile getiriyorum. Bu sebeple Kudüs Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmaları sıradan bir işbirliği protokolü olarak görmüyorum. Bu protokol İki kardeş şehrin üniversiteleri arasında yapılan işbirliğinin somut yansımaları. Çeşitli alanlarda akademik araştırmalar ve işbirliği ile akademik materyal ve bilgilerin paylaşılması yolunda atılan yeni adımlar. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak iki üniversite arasında tecrübe paylaşımının birçok alanda da devam etmesini temenni ediyorum " dedi.

MAÜ-TÖMER tarafından verilecek Türkçe öğretiminde ilk sınıfı oluşturacak olan kursiyerlerden ücret alınmayacağı bilgisini veren Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öztürk anlaşmaya dair şu açıklamalarda bulundu;

"Öğrencilerin alacakları her kur yedi haftadan ibaret olup toplamda beş kur (A1, A2, B1, B2, C1) üzerinden Türkçe öğrenimi sağlanacak. Her sınıf yirmi beş öğrenci üzerinden açılacak olup bu sayı azami otuz kursiyer şeklinde olacak. Türkçe öğretimi uzaktan (online) şeklinde yapılacak" ifadelerini kullandı.