Mersin’de koca dehşeti: 4 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Güleser Çınar, 3 çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi Gültekin Çınar'dan sürekli şiddet görüyordu. Dayağa daha fazla dayanamayan Güleser Çınar, geçen 22 Haziran'da, Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurarak, eşi hakkında evden 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.Gültekin Çınar, özür dileyip bir daha şiddet uygulamayacağını söyleyince eşini affeden Güleser Çınar, 3 Temmuz'da mahkemeye başvurarak, uzaklaştırma kararını kaldırdı. Ancak, şiddet devam etti. Bunun üzerine boşanmaya karar veren ve eşini terk eden Güleser Çınar, annesinin evine döndü. Boşanmak istemeyen Gültekin Çınar ise eşini davadan vazgeçirmeye çalıştı.İkna edemeyince de dün saat 14.00'te eşiyle tekrar konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Eşinden eve dönmesini isteyen Gültekin Çınar, reddedilince çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Gültekin Çınar, eşi Güleser Çınar ile yanında bulunan kayınvalidesi Nuray Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'a kurşun yağdırdı. 3 kadın kanlar içinde yere yığılırken, tabancayı bu kez kendi başına dayayan Gültekin Çınar, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine gelen polisler ve sağlık ekipleri, anne ve 2 kızının da öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Gültekin Çınar kurtarılamadı.