Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: İstanbul dahil birçok ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak! 4 Kasım hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre, bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. MGM'nin 4 Kasım hava durumu rapora göre, Marmara'nın Doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Kasım ayı itibarı ile sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanırken ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarılar geldi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu

MGM UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞLAR KUVVETLİ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte, günlük hava durumu tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika uyarıları!