Şans topu sonuçları ile bugün kazanan numaraları tahmin eden bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olacak. Çekilişin saati yaklaşırken bu oyunu oynayarak bilet dolduran vatandaşlar çekilişi MPİ Tv ile canlı olarak takip ediyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta ikramiyenin devretmesiyle beraber ödülün 2 milyon TL'ye dayandığı biliniyor. Peki, 4 Kasım 2020 Milli Piyango ile Şans topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MPİ Tv canlı izle ekranı ile Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama…

MPİ TV CANLI YAYIN | MİLLİ PİYANGO İLE ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek. Belirlenen rakamlarla beraber büyük ikramiyeyi kimin kazandığı belli olurken vatandaşlar Şans topu sonuçları için araştırmalarına başladı. Buna göre; haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak MPİ hızlı bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…