Minik yüreklerden İzmir’e anlamlı bağış

İzmir'de yaşanan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği, binin üzerinde kişinin ise yaralandığı Deprem felaketinin ardından, Türk Milleti tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında İzmirli depremzedelere destek olmak amacıyla kampanyalar düzenlendi. Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde eğitim veren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlk adım Anaokulu öğrencileri ve aileleri de depremzedelere destek olmak istedi. İzmit İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen kampanyada, öğrencileri oluşturulan bağış kutusuna zarf içinde değişik miktarlarda nakdi bağışta bulundu. Kimisi harçlığını ve ailesinden ek olarak aldığı parayı, kimi öğrenci ise kumbarasında biriktirdiği para ile bağışta bulundu.

DEPREMZEDELERİN YANINDA OLMAK İSTEDİK

Okulda bulunan 9. sınıfın öğrencilerinin yaptığı bağışın yanı sıra, Okul Müdürü Melike Ayhan Şimşek, Müdür Yardımcısı Meve Bayram, öğretmenler Mutlu Sevil, Ali Rıza Kesici, Neziha Yusuf, Sevi Çuhadaroğlu, Jale Şen, Ebru Ersöz, Eda Sağıroğlu, Demet Oğuz, Fatma Nur Küçük ve Cem Kutlu'da kampanyaya kendi aralarında topladıkları bağış ile destek oldu.

Okul Müdürü Melike Ayhan Şimşek, "İzmir bir deprem yaşadı ve hepimiz çok üzüldük. İlçe milli eğitim müdürlüğü, okulumuz, öğrencilerimiz ve velilerimizin desteği ile İzmir'deki depremzedelerin yanında olmak istedik. Aynı zamanda öğrencilerimize yardımlaşma bilincini oluşturmak için, sınıf öğretmenlerimiz sınıflarda yardım kumbaraları oluşturdu. Herkes kendi belirlediği miktarı bir zarfa koyarak sınıf kumbaralarına attı. Çocuklara yaptığımız desteğin amacını anlattık. Daha sonra kumbaraları açıp, toplanan para miktarı kadar yardım kolisi alacağız. Bu kolileri de İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yardım tırı ile İzmir'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Okulumuz gibi başka okullarda da kampanyalar düzenleniyor. Yaraların sarılmasında ufakta olsa bir katkımız olmasını istedik. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimize kampanyaya sundukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.