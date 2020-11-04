Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 3 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

Geçtiğimiz hafta ikramiyenin devretmesiyle beraber ödülün 34 milyon TL'yi aşması üzerine binlerce vatandaş 3 Kasım Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek çekilişin noter huzurunda yapılacağı ve öte yandan youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacağı biliniyor. Peki, 3 Kasım 2020 MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile Süper loto sonuçları ve kazanan numaralar…
Süper loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken çekilişin her hafta Salı Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirildiği biliniyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak olan çekilişin ardından belirlenen şanslı numaralar büyük ikramiyenin sahibini belirleyecek. Araştırmalar bu kapsamda akşam saatlerine gelinmesiyle beraber de hız kazanmış oldu…
Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde saat 21.30'da yapılıyor.
Kazanan numaralar: 10 11 12 21 25 49
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.
SÜPER LOTO GEÇEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar geçtiğimiz çekilişte 14 33 40 48 49 60 olmuştu...