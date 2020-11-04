Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla Ülkü Ocakları'ndan İzmir'e yardım

Ülkü Ocakları'ndan 'e yardım

’de yaşanan deprem nedeniyle Ülkü Ocakları örnek bir yardım kampanyası başlattı. Muğla’da hazırlanan yardım kamyoneti İzmir’deki depremzedelere ulaşacak.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:31 ABONE OL
Muğla Ülkü Ocakları'ndan İzmir'e yardım

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle birçok bina yıkılmış binlerce vatandaşta sokakta kalmıştı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel ve ülkücü gençler İzmir'e gitmek üzere bir yardım kamyonu hazırladı. Muğla Ülkü Ocakları ve diğer ilçelerinde katkı sağladığı yardım kamyonu, İzmir'e gitmek üzere bugün yola çıktı.

Yardım paketlerinin hazırlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, "İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Emir ve talimatlarıyla başlattığımız yardım kampanyamızı tamamlayarak, Muğla'dan İzmir'imize dualar eşliğinde uğurlamak üzere aracımızı hazırladık. İdil, Elif ve Ayda gibi çocuklarımız bizlere umut olduğu sürece aşkla çalışacağız, Türk milletine hizmet edeceğiz. Bu vesileyle İl Yöneticilerimize, İlçe Ocak Başkanlarımıza, Teşkilatlarımıza ve destek olan tüm Ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla Ülkü Ocakları'ndan İzmir'e yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA