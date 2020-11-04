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'de el yazması Tevrat ele geçirildi

'de bir otomobilde, el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve zincir şeklinde belge ele geçirildi

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 21:46 ABONE OL
Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice Tevrat, deri üzerine yazılı ferman ve kutu içinde deri üzerine yazılı zincir şeklinde belge bulundu.

Hatay'dan getirildiği belirlenen eserler, incelenmek üzerine Niğde Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan araçtaki B.Ç. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Niğde'de el yazması Tevrat ele geçirildi
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