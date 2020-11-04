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Otomobilin çarptığı yaralandı

'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaralandı., Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 23:27 ABONE OL
Otomobilin çarptığı hamile kadın yaralandı

Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden 2 çocuğu ile geçmek isteyen 5 aylık hamile A.Y.'ye (36), çarşı istikametinden gelen S.G. (39) idaresindeki 67 UG 847 plakalı otomobil çarptı. Çarpma öncesi A.Y. çocuklarını anlık refleks ile yolun kenarına atarken, otomobilin kendisine vurmasından kurtulamadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri acılar içinde kalan kadını güçlükle sedyeye alabildi. Bu esnada yaralı A.Y.'nin çocuklarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri yaralı A.Y.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırdı. Kaza yerine gelen trafik polisleri şoka giren sürücü S.Y.'ye alkol testi yaptı. S.G., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı hamile kadın yaralandı
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