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Sahte sikke satıp örgüte aktardılar

'da terör örgütü 'ın geçen ay çökertilen 'Mudafa' isimli gizli hücresinden sahte sikke vurgunu çıktı. DEAŞ'lı teröristlerin sahte tarihi eser ve sahte sikkeleri satarak terör örgütünün lojistik hücrelerine finansman sağladıkları belirlendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 4.11.2020 21:52 ABONE OL
Sahte sikke satıp örgüte aktardılar

İstanbul Polisi; geçen ay DEAŞ'ın 'Mudafa' ismi verilen 14 kişilik hücresini operasyonla çökertmişti. Şüphelilerin; geçmişte çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve DEAŞ'a maddi destek sağladıkları ortaya çıktı. İddiaya göre; DEAŞ üyesi teröristler, hazırlattıkları kalıplara kurşunlar dökerek bastıkları sahte sikkeleri ve ele geçirdikleri bazı sahte tarihi eserleri "Yurt dışından getirdik. Kraliyet mezarlarından çıkarıldı" diyerek internet üzerinden satışa sundu. İddiaya göre paralar terör örgütü DEAŞ'ın lojistik hücrelerine aktarıldı. Tamamı yabancı terörist savaşçı olan ve terör örgütüne katılan kişileri hücre evlerine yerleştirdikleri de belirlenen şüpheliler tutuklandı.

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Sahte sikke satıp örgüte aktardılar
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