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Salgın kurallarına uymayanlara ceza yağdı...

'un beş ilçesinde yapılan Koronavirüs salgını tedbirleri kontrollerinde; sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayan 82 kişiye 132 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 4.11.2020 20:42 ABONE OL
Salgın kurallarına uymayanlara ceza yağdı...

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yoğun noktalarda, araçlarda, ticari taksilerde, toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde denetimlerini sürdürdü. Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy, Güngören ve Sultanbeyli'de toplam 279 iş yeri denetlendi; dört iş yerine idari işlem yapıldı. İki pazar yeri de kontrolden geçirildi. Polisler tek tek bilgilendirme yaptı. Beş farklı ilçede bin 428 kişi salgın kontrollerinden geçirildi. Söz konusu beş ilçede yapılan denetimlerde; Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan toplam 82 kişiye 132 bin 550 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

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Salgın kurallarına uymayanlara ceza yağdı...
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