Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

'nın iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 4.11.2020 15:30 ABONE OL
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde meydana gelen olayda iki aile arasında kırsal Mahallede yaşanan gerginlik, ilçe merkezinde de devam etti.

Viranşehir-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Belediye İlköğretim okulu önünde iki aile tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında gerginlik bulunan iki aile üyeleri arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya döndü. İki aile arasında çıkan kavgada, Mehmet Salih D. (38) hayatını kaybederken, Hüseyin D, Sinan D. ve Haşim Y. Ambulans ve özel araçlarla Şanlıurfa ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA