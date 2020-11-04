Şanlıurfalı Baran’ın cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı

İzmir'de 30 Ekim cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde anneannesi ile birlikte gittiği diş hekimi kliniğinde yine anneannesi ile birlikte enkaz altında kalan Baran'a ulaşıldı. Günlerdir enkaz başında umutla bekleyen Baba Sabri Karael mucize beklerken kaynanası ve çocuğunun cansız bedenleri enkazdan çıkınca yıkıldı. Baran ve anneannesinin enkaz altından cansız bedenleri çıkınca Şanlıurfa'da büyük üzüntüye neden oldu.

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde çöken Rıza Bey apartmanını enkazı altında kalan Şanlıurfalı 8 yaşındaki Baran Karael ile anneannesi Bergin Özcan cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kazo Mahallesi nüfusuna kayıtlı Sabri Karael ve annesi Özlem Karael ile birlikte Bayraklı'da yaşayan ilkokul 1'nci sınıf öğrencisi Baran Karael, diş rahatsızlığından dolayı anneanesi Bergin Özcan ile Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş kliniğine gitti. Depreme burada yakalanan Baran ve anneannesi Bergin yıkılan apartmanın enkazı altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5. günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan'dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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