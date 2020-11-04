Sebze ve meyve halinde yangın

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün gece sebze ve meyve halinde nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

Sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İş yerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, iş yerinde büyük maddi hasara neden oldu.