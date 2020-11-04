Seyir Halindeki araç ateş topuna döndü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden merkez istikametine seyreden araçta nedeni bilinmeyen bir yangın meyda algedi.

Seyir halindeki 06-BD-1652 Plakalı araç otogar yakınlarında bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Mehmet Bayram alevler karşısında patlama riskine karşı sürücü aracından uzaklaşırken, diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.

Meydana gelen yangın nedeniyle Kahta-Adıyaman karayolu bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası alevler söndürülürken, diğer sürücüler derin bir nefes aldı. Sürücü Mehmet Bayram, olay yerine gelen Ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.