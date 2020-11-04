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Son dakika: 'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

Jandarma ve polis ekipleri uyuşturucu çetelerine yönelik şok baskınlarına devam ediyor. Son dakika haberine göre 'da nefes kesen bir operasyona imza atıldı. 'Çelik Kafes' ismi verilen operasyonda şüphelilerden biri baza içinde yakalanırken açlıktan ölen Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı. Otopside Bulut bebeğin kanında uyuşturucu çıkmıştı...

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 4.11.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

SON DAKİKA HABERİ: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Çelik Kafes' adını verdiği operasyon yaptı. Helikopter destekli operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

Şüphelilerden biri bazanın içinde saklanırken yakalandı. Bir evde yapılan aramada ise çay paketine saklanmış uyuşturucu çıktı.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

'da jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. 'Çelik Kafes' adı verilen operasyonu Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu yönetti. 4

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

00 jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Havadan helikopterle destek verilen narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda komando timleri de hazır bulundu. Çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve hassas teraziler ele geçirilen operasyonda, şüphelilerin baskın anında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu görüldü. Bir şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu çay paketlerinde bulundu.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

Zanlının kullandığı şırınga ise yattığı kanepenin başucunda ele geçirildi. Şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

BAZADA YAKALANDI

Jandarma personelinin baskın yapılan evlere galoş giyerek girdiği operasyonda bir şüpheli ise, baza altındaki çarşafların arasına gizlenmiş halde bulundu.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

AÇLIKTAN ÖLEN BULUT BEBEĞİN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda geçen ocak ayında yanında kaldığı erkek arkadaşına 7 aylık Bulut bebeği bırakarak ortadan kaybolan B.A. da gözaltına alındı. Açlıktan hayatını kaybeden Bulut bebeğin kanında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

M.A. adlı şüphelinin evinde ise çok sayıda sahte jandarma personeli kimlik kartı ele geçirildi.

Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu! Bulut bebeğin annesi de gözaltına alındı...
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