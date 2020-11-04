Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de meydana gelen depreme Rıza Bey Apartmanı'nda annesi ile birlikte olduğu evinde yakalanan Ayda Gezgin (3), depremden tam 91. saat sonra kurtarıldı. Ayda ile aynı enkazda olan ve hayatını kaybeden mağaza müdürü anne Fidan Gezgin (38) için Hacılarkırı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika! Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna dualarla uğurlandı | Video