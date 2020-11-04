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Son dakika: Ayda'nın annesi , son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in (3) aynı enkazda hayatını kaybeden annesi (38), son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin'in deprem sırasında evde bulunmadığı, Ayda ve anne Fidan Gezgin'in ise depremden 10 dakika önce parktan eve döndükleri öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 14:40 Son Güncelleme: 4.11.2020 14:54 ABONE OL
Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de meydana gelen depreme Rıza Bey Apartmanı'nda annesi ile birlikte olduğu evinde yakalanan Ayda Gezgin (3), depremden tam 91. saat sonra kurtarıldı. Ayda ile aynı enkazda olan ve hayatını kaybeden mağaza müdürü anne (38) için Hacılarkırı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika! Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna dualarla uğurlandı | Video

Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Anne Gezgin'in cenazesi, depremde hayatını kaybeden diğer kişilerin bulunduğu alana defnedildi. Cenaze töreninde Gezgin ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin'in deprem sırasında evde bulunmadığı, Ayda ve anne 'in ise depremden 10 dakika önce parktan eve döndükleri öğrenildi.

Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Deprem sırasında evde bulunmayan baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin, el ele tutuşarak cenaze törenine katıldı.

Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

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Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

.

Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

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Son dakika: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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