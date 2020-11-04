SON DAKİKA: Aydın Kuşadası Körfezi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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SON DAKİKA: ’nde ! ve son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre 'ın Kuşadası ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. , İzmir'de dört gün önce meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 1581 artçı sarsıntı olduğunu açıkladı. Yaşanan şiddetli depremin etkileri sürerken Aydın’da yeni bir deprem meydana geldi. Aşağıda, Körfezi’nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:09 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:22 ABONE OL
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası Körfez’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Kuşadası Körfez'de 4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise saat 05.24'te olan depremin şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Körfezi depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 4 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KUŞADASI DEPREMİ! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Aydın açıklarında 05.24'te 4.0 şiddetinde bir deprem oldu.Sarsıntı Ege Denizi açıklarında gerçekleşirken derinliği ise 8.0 kilometre olarak duyuruldu.

SON DAKİKA: Aydın Kuşadası Körfez’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesine göre saat 05.24'te açıklarında meydana geldi.

SON DAKİKA: Aydın Kuşadası Körfez’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremleri anbean olarak yukarıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Aydın Kuşadası Körfezi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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