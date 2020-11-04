SON DAKİKA: Aydın Kuşadası Körfezi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Aydın Kuşadası Körfez'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise saat 05.24'te olan depremin şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Aydın Kuşadası Körfezi depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 4 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KUŞADASI DEPREMİ! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Aydın Kuşadası Körfezi açıklarında 05.24'te 4.0 şiddetinde bir deprem oldu.Sarsıntı Ege Denizi açıklarında gerçekleşirken derinliği ise 8.0 kilometre olarak duyuruldu.