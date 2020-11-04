Son dakika | Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması: Kentsel dönüşümleri hızlandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'deki depremle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Kurum, "Yaraları hep birlikte saracağız. Yapacağımız kentsel dönüşümleri hızlandıracağız." dedi. Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DEKİ YENİ KONUTLAR NASIL OLACAK?

Bakan Kurum, "Yerinde yapacağımız projelerimiz var. 17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. " dedi.

1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum TOKİ'nin 1 ay içerisinde konut inşaasına başlayacağını söyleyerek, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım. Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı." sözlerini kaydetti.

Kurum, "Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kuruyoruz, çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz." dedi.