SON DAKİKA: Düğünler yasaklandı mı? Nikâh ve düğün salonları kapatıldı mı?

Düğünler yasaklandı mı, nikâh ve düğün salonları kapatıldı mı? soruları dün akşamdan beri en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından belli başlı kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere daha önce pandemi nedeniyle düğün, kına geceleri, nişanlar gibi kalabalık organizasyonlara kısıtlamalar getirilmişti. Yeni gelecek kısıtlamalarda bunları kapsayıp kapsamayacağı merak konusu oldu. Peki Düğünler yasaklandı mı? Nikâh ve düğün salonları kapatıldı mı? İşte bu soruların yanıtları ve Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları…

DÜĞÜNLER, KINA GECELERİ, NİŞANLAR VE NİKÂHLAR YASAKLANDI MI? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, uygulanacak yeni kısıtlamalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kısıtlamaların düğün, kına gecesi, nişan ve nikâh gibi organizasyonları kapsayıp kapsamadığı ise merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…