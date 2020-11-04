SON DAKİKA: Düğünler yasaklandı mı? Nikâh ve düğün salonları kapatıldı mı?

Düğünler yasaklandı mı, nikâh ve düğün salonları kapatıldı mı? soruları dün akşamdan beri en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından belli başlı kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere daha önce pandemi nedeniyle düğün, kına geceleri, nişanlar gibi kalabalık organizasyonlara kısıtlamalar getirilmişti. Yeni gelecek kısıtlamalarda bunları kapsayıp kapsamayacağı merak konusu oldu. Peki Düğünler yasaklandı mı? Nikâh ve düğün salonları kapatıldı mı? İşte bu soruların yanıtları ve Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları…
Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, uygulanacak yeni kısıtlamalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kısıtlamaların düğün, kına gecesi, nişan ve nikâh gibi organizasyonları kapsayıp kapsamadığı ise merak konusu oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
LOKANTA, BERBER, KUAFÖR, HAVUZ, İNTERNET KAFE VE SİNEMALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.
Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre;
Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.
Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.
DÜĞÜNLER, KINA GECELERİ, NİŞANLAR VE NİKÂHLAR YASAKLANDI MI?
Yukarı belirtilen kısıtlamalar hariç henüz başka bir kısıtlama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdir de haberimizin içerisinde olacak.