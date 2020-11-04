Son dakika haberi: Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı son dakika açıklamalarının ardından berberler kapatıldı mı sorusu akıllara geldi. Kritik açıklamalarla birlikte coronavirüs yeni yasaklar ve tedbirler merak edilmeye başlandı. Bunlardan en çok merak edileni ise berberlerin çalışma saatleri oldu. Ülkemizde belli başlı alanlarda belli bir saatten sonra kısıtlama getirildiği biliniyor. Peki Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?

BERBERLER KAPATILDI MI, GETİRİLEN KISITLAMA NEDİR?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir?

İşte son dakika haberinin detayları…