Son dakika haberi: Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı son dakika açıklamalarının ardından berberler kapatıldı mı sorusu akıllara geldi. Kritik açıklamalarla birlikte coronavirüs yeni yasaklar ve tedbirler merak edilmeye başlandı. Bunlardan en çok merak edileni ise berberlerin çalışma saatleri oldu. Ülkemizde belli başlı alanlarda belli bir saatten sonra kısıtlama getirildiği biliniyor. Peki Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?
Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir?
İşte son dakika haberinin detayları…
Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.
Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre;
Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.
Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlarla birlikte berberler saat 22.00 itibarıyla kapatılacak.