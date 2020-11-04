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haberi: kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? ?

haberler… Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan coronavirüs yasak ve kısıtlamalarını açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, başta olmak üzere kısıtlama getirilen işletmelerin yeni çalışma saatlerinin merak edilmesine sebep oluyor. Buna göre; , getirilen kısıtlama nedir? ?

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı açıklamalarının ardından kapatıldı mı sorusu akıllara geldi. Kritik açıklamalarla birlikte coronavirüs yeni yasaklar ve tedbirler merak edilmeye başlandı. Bunlardan en çok merak edileni ise berberlerin çalışma saatleri oldu. Ülkemizde belli başlı alanlarda belli bir saatten sonra kısıtlama getirildiği biliniyor. Peki , getirilen kısıtlama nedir? ?

BERBERLER KAPATILDI MI, GETİRİLEN KISITLAMA NEDİR?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir?

İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?

BERBERLER KAPATILDI MI, GETİRİLEN KISITLAMA NEDİR? BERBERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre;

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

Son dakika haberi: Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?

BERBERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlarla birlikte saat 22.00 itibarıyla kapatılacak.

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Son dakika haberi: Berberler kapatıldı mı, getirilen kısıtlama nedir? Berberler saat kaça kadar açık olacak?
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