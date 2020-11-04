SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs'ün bir mutasyonu daha ortaya çıktı! Virüsü daha bulaşıcı hale mi getirdi? İşte yeni corona belirtileri...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre corona virüs nedeniyle ülkemizde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 10.481'i buldu. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 328 bini geride bıraktı. ABD'de yapılan bilimsel çalışmaya göre corona virüsün bir mutasyonunun daha tespit edildiğini bu mutasyonun virüsü insanlara daha da fazla bulaştırdığı belirtildi. Araştırma ekibi virüsün mutasyonlarının rastgele genetik değişimler ortaya koyduğunu vurguladı. Son dakika bilgisine göre yeni corona virüs belirtileri de aktarıldı.
SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜSÜN YENİ MUTASYONU ORTAYA ÇIKTI! İNSANLARA DAHA HIZLI BULAŞIYOR...
Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.
Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.
Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.
Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.
1-3. gün
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!
Science Dergisi'nde geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.
Uzmanlarda flaş corona araştırması! Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor!
Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.
Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.