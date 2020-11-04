SON DAKİKA HABERİ: İzmir'deki depremde utandıran fotoğraf! ‘Sessiz olun, telefonları kapatın’ uyarısına rağmen akın akın geldiler...

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SON DAKİKA HABERİ: 'deki depremde utandıran fotoğraf! ‘Sessiz olun, telefonları kapatın’ uyarısına rağmen akın akın geldiler...

ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası oluşan enkaz bölgelerinde çekmeye çalışanların oluşturduğu görüntü utandırdı. Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma görevlilerinin ‘sessiz olun, telefonları kapatın’ uyarısına rağmen birinin o ensada telefonla görüntüsü alması enkaz başında bekleyen acılı ailelerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri şahsı alandan uzaklaştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 08:40 Son Güncelleme: 4.11.2020 08:41 ABONE OL
İzmir'deki depremde utandıran fotoğraf! Akın akın geldiler...

Enkaz alanına gelen 'in farklı ilçelerinden vatandaşlar alanda bolca fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Meraklı gözlerle enkazı izleyen ve enkaz çevresinde biriken kalabalığı güvenlik güçleri zaman zaman uyarsa da değişen bir şey olmadığı görüldü.

İzmir'deki depremde utandıran fotoğraf! Akın akın geldiler...

'OĞLUM MERAK ETTİ'

Torbalı'dan enkaz alanına gelen Gürhan Oyan "Bugün izinliydim evde kalmak yerine çıkıp geldim. Burayı da merak ettim, gelip gözlerimle görmek istedim" dedi.

Enkaz alanına Çiğili'de gelen 64 yaşındaki Gülbeyaz Güler ve eşi Bayram Güler de, merak ettikleri için alan geldikleri söyledi. Gülbeyaz Güler, "3 gündür televizyonda seyrediyorduk. Gördük şimdi geri dönüyoruz" diye konuştu.

İzmir'deki depremde utandıran fotoğraf! Akın akın geldiler...

Milliyet'in haberine göre; Çiğili'den enkazı merak edip gelenlerden biri de, Filiz Yeşil ve 11 yaşındaki oğluydu. Anne-oğul Rıza Bey Apartmanı'nın önüne gelip fotoğraf çekti. Yeşil, "Oğlum merak edince gelip görmek istedik. Fotoğrafı yakınlarımıza atmak için çektik" dedi.

İzmir'deki depremde utandıran fotoğraf! Akın akın geldiler...

'ACIYA SAYGILARI YOK'

Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma görevlilerinin 'sessiz olun, telefonları kapatın' uyarısına rağmen biri o ensada telefonla görüntüsü alması enkaz başında bekleyen acılı ailelerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri şahsı alandan uzaklaştırdı. Enkaz altında yeğeni Aslı Taner'in olduğunu söyleyen Tülay Güler de "İnsanların Instagram ve Facebook merakı yüzünden enkazın başına yaklaşamıyoruz. Acıya saygıları yok" diye isyan etti.

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SON DAKİKA HABERİ: İzmir'deki depremde utandıran fotoğraf! ‘Sessiz olun, telefonları kapatın’ uyarısına rağmen akın akın geldiler...
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