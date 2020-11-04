SON DAKİKA HABERİ: İzmir'deki depremde utandıran fotoğraf! ‘Sessiz olun, telefonları kapatın’ uyarısına rağmen akın akın geldiler...

'ACIYA SAYGILARI YOK'

Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma görevlilerinin 'sessiz olun, telefonları kapatın' uyarısına rağmen biri o ensada telefonla görüntüsü alması enkaz başında bekleyen acılı ailelerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri şahsı alandan uzaklaştırdı. Enkaz altında yeğeni Aslı Taner'in olduğunu söyleyen Tülay Güler de "İnsanların Instagram ve Facebook merakı yüzünden enkazın başına yaklaşamıyoruz. Acıya saygıları yok" diye isyan etti.