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haberi: 'nde ! İstanbul'da hissedildi (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

Az önce Kandilli Rasathanesinin aktardığı bilgisine göre 'nde 3.1 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin İstanbul'da hissedildiği ifade edilirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.1 olduğunu açıkladı. Depremle ilgili son dakika bilgileri geliyor.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 15:07 Son Güncelleme: 4.11.2020 15:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da hissedildi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.1 olduğu ifade edilirken depremin saatinin de 14:49 olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 3.1, derinliğinin ise 7.4 olduğu ifade edildi. Depremle ilgili son dakika bilgileri az sonra geliyor.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 6.9, AFAD ise 6.6 olarak bildirmişti. Depremin ardından birçok bina yıkılmış, yüzlerce kişi de enkaz altından çıkarılmıştı.

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

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Son dakika haberi: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da hissedildi (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
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