Son dakika: İstanbul Ümraniye ile ilgili flaş karar: Riskli bölge ilan edildi...

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.SON DAKİKA HABER - 16 Yaşındaki Özge hayatını muhabbet kuşuna borçlu! 6.6'lık İzmir depreminde mucize eseri kurtulmuştu! Eşini teşhise geldi ve... İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan'ın zor anları Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem tepkisi! “İzmir milletvekilisin, acaba İzmir’de kaç gün kaldın?”