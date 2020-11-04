SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kamuda evden dönüşümlü çalışma açıklaması! Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak?

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HABERİ: Yerlikaya'dan kamuda evden dönüşümlü çalışma açıklaması! Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak?

Ali Yerlikaya bugün esnek çalışma saatleri için yapılan toplantının ardından basın açıklamalarında bulundu. Açıklamaya göre 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren bazı personeller idari izinli sayılarak evden çalışacak. Tüm kamu kurumları ise dönüşümlü çalışmaya geçiyor. Peki, Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak, idari izinli sayılacak? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 15:02 Son Güncelleme: 4.11.2020 15:03 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kamuda evden dönüşümlü çalışma açıklaması! Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri ile ilgili Ali Yerlikaya'dan açıklaması geldi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın açıklamasında bulunarak, merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Buna göre, kamu kuruluşlarında dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak, kimler idari izinli sayılacak? İşte tüm bu soruların yanıtları ve Vali Yerlikaya'nın son dakika açıklamaları…

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI! KİMLER EVDEN ÇALIŞACAK, KİMLER İZİNLİ SAYILACAK?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplantısın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın açıklamasında bulunuyor.

İşte Vali Yerlikaya'nın son dakika açıklamaları;

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kamuda evden dönüşümlü çalışma açıklaması! Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak?

Ali Yerlikaya'dan satır başlıkları:

Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

9 Kasım Pazartesi gününden itibaren, 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacak.

Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kamuda evden dönüşümlü çalışma açıklaması! Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak?

Sanayi kesimi çalışanları 07.00'da mesaiye başlayacak.

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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kamuda evden dönüşümlü çalışma açıklaması! Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak?
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