SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kamuda evden dönüşümlü çalışma açıklaması! Dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın açıklamasında bulunarak, merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Buna göre, kamu kuruluşlarında dönüşümlü çalışma nasıl olacak? Kimler evden çalışacak, kimler idari izinli sayılacak? İşte tüm bu soruların yanıtları ve Vali Yerlikaya'nın son dakika açıklamaları…

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI! KİMLER EVDEN ÇALIŞACAK, KİMLER İZİNLİ SAYILACAK?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplantısın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın açıklamasında bulunuyor.

İşte Vali Yerlikaya'nın son dakika açıklamaları;