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| 'deki enkazında sabaha karşı bulundu! 'dan acı haber geldi

'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem yıkılan 'ndan acı haber geldi. haberine göre; Diş hekimi 'ın cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan Dr. Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:15 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:22 ABONE OL
Son dakika | İzmir'deki RızaBey Apartmanı enkazında sabaha karşı bulundu! Zarife Doğan'dan acı haber geldi

haberi... 'in Sefehisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında sabah saatlerinde acı bir haber daha geldi.

Son dakika | İzmir'deki RızaBey Apartmanı enkazında sabaha karşı bulundu! Zarife Doğan'dan acı haber geldi

DEPREMDEN 108 SAAT SONRA BULUNDU

Ara vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 108 saat sonra binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimlerinden 'ın cansız bedenini enkazdan çıkardı. Doğan'ın cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Son dakika | İzmir'deki RızaBey Apartmanı enkazında sabaha karşı bulundu! Zarife Doğan'dan acı haber geldi

Öte yandan dün sabah görevliler tarafından 'ın birlikte görev yaptığı diş hekimi Aslı Taner ile birlikte enkazdan cansız bedenlerinin çıkartıldığı bildirilmiş, ancak bu yanlış bilgi akşam saatlerinde düzeltilmişti.

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Son dakika | İzmir'deki RızaBey Apartmanı enkazında sabaha karşı bulundu! Zarife Doğan'dan acı haber geldi
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