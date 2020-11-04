SON DAKİKA - Mucize bebek Ayda Gezgin nasıl hayatta kaldı, nasıl başardı? İzmir depreminin 91.saatinde gelen Ayda Gezgin’in kurtuluş hikayesi…

İzmir depreminin 91.saatinde kurtarılan Ayda Gezgin hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3 yaşındaki minik bebeğin kurtuluşu adeta mucize olarak nitelendirilirken enkaz altında aç ve susuz kalmayı nasıl başardığı da merak ediliyor. Bu konuda uzman isimlerden son dakika açıklamaları da geldi. Peki; Ayda Gezgin hayatta kalmayı nasıl başardı? İzmir depreminin 91.saatinde gelen Ayda Gezgin'in kurtuluş hikayesi…
İzmir depremi enkazından 91 saat sonra gülerek çıkan 3 yaşındaki minik Ayda Gezgin'in kurtuluş hikayesi…
AYDA NASIL BAŞARDI?
Enkazdan saatler sonra gülerek çıkan 3 yaşındaki Ayda, tüm ülkeyi sevince boğdu. Peki Ayda, 91 saat boyunca enkaz altında aç ve susuz bu kadar sağlam kalmayı nasıl başarmıştı?
Recep Şalcı (AKUT Başkanı):
Enkazda tamamen şans eseri küçük boşluklar oluşur. Ayda ve Elif de bu şekildeki boşluklarda kaldıkları için hayata tutunabildiler. Bu boşluklar koltuk, çekyat gibi unsurlarla oluşan yaşam alanları değil tamamen yıkılma sırasında kendiliğinden oluşan boşluklar. Ev eşyalarının bir çekeri yoktur. Hangi yüke ne kadar dayanacakları bilinemez. Eğer bina sağlamsa, yapısal sorun yoksa dolap, gardırop gibi eşyalar devrilirken masa ve koltuk sizi koruyabilir. Ama bina çöküyorsa bu malzemeler yaşam üçgeni oluşturmaz. Çünkü sadece tavan değil taban da çöküyor. Bu tür boşluklar bazen oluşur ama tamamen tesadüftür bu.
Prof. Dr. Osman Bektaş (Deprem Uzmanı):
Bilinçli hareket edebilmek elbette önemli ama depremde çöken yapılarda kurtuluşlar tamamen tesadüftür.
Mehmet Güllüoğlu (AFAD Başkanı):
Yaşam üçgeni olarak adlandırılan durumda birine ulaşmak daha kolaydır tabi. Ama bizim için önemli olan binaların sağlam olmasıdır.
Orhan Parlak (Arama Kurtarma Uzmanı):
Yaşam üçgeni yıkımda doğal sürecinde oluşur. İnsanın bilinçli olarak yapabileceği bir şey değildir. Yıkım anında genel olarak koltuk, çekyat gibi eşyaların etrafında oluşur. Temel kural olarak da 'çök-kapan-tutun' tedbiri tavsiye edilir.
Semra Akkuş (Çocuk Doktoru):
"Çocukların ezilme sendromuna yetişkinlere göre daha dayanıklı oldukları biliniyor. Kas yüzeyleri daha az olduğu için kas yıkımı daha az oluyor ve eğer kafalarından darbe almadılarsa çocuklar daha uzun süreler bu duruma dayanabiliyor. Daha enkazdayken damar yolu açılıp serum takılma sebebi de budur. Çocuğun o anda damarları büzüşmüş durumda. Hızla damar açılmaya çalışılıyor, serum veriliyor ve vücut şoktan ve ezilme sendromunda korunmaya çalışılıyor. Ayda'nın 90 saati aşkın enkazda kalması ve bu kadar sağlıklı görünmesi bir hekim olarak beni de şaşırttı."
TAŞINMAK İÇİN EV ARIYORLARDI
Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babası Uğur Keskin'in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı. Fidan Keskin Gezgin mağaza müdürüydü. Pandemi nedeniyle evden çalışıyordu. Depremin olduğu gün eşini işe uğurlamış, Ayda ile birlikte evde kalmıştı. Ailecek en büyük zevkleri, gönül verdikleri Beşiktaş'ın maçlarını izlemekti. Deprem Fidan Keskin Gezgin'i eşinden ve canından çok sevdiği yavrusundan koparttı. Ailenin yakınları, "Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi" dedi.
ANNE ÖLDÜ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Türkiye'yi sevindirdi ancak annesinden acı haber geldi. Anne Fidan Gezgin'in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Erdoğan: Mucizenin adı Ayda
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayda Gezgin'in hastanede çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak "Geçmiş olsun güzel yavrum" dedi.
Erdoğan, mesajında "Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah´a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!"