Son dakika: SABAH, eşi tarafından katledilen Emine'nin adli tıp raporuna ulaştı

Keçiören ilçesinde yaşayan Emine Yanıkoğlu, 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu (22) tarafından sürekli şiddet görünce ailesinin yanına taşınarak boşanma davası açtı. Kocası, pişman olduğunu söyleyerek genç kadını barışmaya ikna etse de şiddetin sürmesi üzerine tekrar ailesinin yanına sığınan Emine, 'Seni öldüreceğim' tehditleriyle karşı karşıya kaldı. 30 Temmuz'da yanına pompalı tüfek alarak kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, görmeye başladı. Ailesinin yanına taşınarak boşanma davası açan 20 yaşındaki genç kadın, Soner Yanıkoğlu'nun pişman olduğunu söylemesi üzerine yeniden kocasıyla biraya geldi. Tekrar şiddet görüp ailesinin yanına giden iki çocuk annesi Emine Yanıkoğlu'nu arayan kocası "Seni öldüreceğim" diyerek yanına aldığı pompalı tüfek ile Emine'nin ailesinin evine gitti. 30 Temmuz'da yaşanan olayda, Soner Yanıkoğlu 2,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde karısını katletti.

ÖLMEDEN ÖNCE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Emine Yanıkoğlu'nun cansız bedeni üzerinde otopsi yapan Adli Tıp Kurumu yetkililerinin hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Raporda, silah yaralanmalarının öldürücü nitelikte olduğu belirtilirken vücudunda sıyrıklar ve darp sonrası meydana gelen morluklar olduğu kaydedildi. Rapora göre, pompalı tüfek yaralanmaları haricindeki morlukların ölmeden önce kadının gördüğü şiddet sırasında meydana geldiği ve öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

"O BİZİM GÜLÜMÜZÜ SOLDURDU"

Olay anında Emine'nin yanında olduğunu belirten üvey anne Nurten Durgar, katilin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Durgar, katil zanlısının kilitli kapıyı kırarak içeri girdiğini ifade ederek, "Emine'nin 'Yapma Soner, yeter artık Soner' diye bağırdığını duydum. O anda yataktan fırladım. Emine, 'abla' diyerek yanıma geldi. Kapıyı kilitledi, 'bu psikopat ikimizi de öldürecek' dedi. Camı açarak yardım istedim. O adam kapıyı tekmelerken, Emine korkudan ağlıyordu. Kapıyı kırdı, ateş etti. Arkamı döndüğümde Emine yerdeydi, vücudunda delikler vardı, kan fışkırıyordu, organları dışına çıkmıştı. O benim canımdı, ben onun ablasıydım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Dilerim o kıza 17 yaşından 20 yaşına kadar yaşattığı acıları yaşamadan ölmesin. En ağır cezayı alsın istiyoruz, içeriden çıkamasın, o bizim gülümüzü soldurdu" dedi.

"DOMDOM KURŞUNU KULLANMIŞ"

Emine Yanıkoğlu'nun ailesinin avukatı Semih Kemal Coşan, kullanılan silahta domdom kurşununun özellikle seçilmiş olduğunu kaydederek, "Planlı ve kurgulanmış bir cinayet" dedi.