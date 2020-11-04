Son dakika: Savaş pilotu amcasını öldürmüştü... Dehşete düşüren savunma!

ESKİ SAVAŞ PİLOTU CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ: Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü getirildi. Duruşmada sanığın avukatı da yer aldı. Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Müllü, maktulün amcası olduğunu ve aynı evde yaşadıklarını belirterek "Olay günü amcamla neden tartıştığımızı hatırlamıyorum. Odada yanıma geldi ben de o esnada onu öldürmeye niyetlendim. Bıçakla boğazına vurup öldürdüm, 6 sefer boğazına bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Daha sonra amcam koridora yürüyerek gitti, orada düştü. Yanına gittiğimde ölmüştü" ifadelerini kullandı.

PİŞMANIM

Olaydan öncede maktulle tartıştığını ifade eden sanık Müllü, "Amcam bana eşyanı al bu evden çık, demişti. O yüzden onu öldürdüm. Ben pişmanım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Aralık 2019'da polis ekiplerinin aile kavgası ihbarı üzerine Esenyurt'a gittikleri, olay yerinde İsmail Molla Umeyr'in ölü bulunduğu belirtildi. İddianamede Umeyr ile sanık Müllü arasında tartışma çıktığı, sanığın evinde kaldığı amcasını darp ettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü anlatıldı. Umeyr'in ölümüne ilişkin tutuklanan yeğeni Abdülkadir Halil Müllü'nün "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.