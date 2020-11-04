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: , kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü yasak ve kısıtlamalara yönelik açıklamalarında bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle etkiler sürmeye devam ederken dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalar yapan Başkan Erdoğan önemli konuların da altını çizdi. Bunlardan bir tanesi de , kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlamalar neler şeklindeki soruların yanıtları önem kazanmaya başlandı. Ülkemizde belli başlı alanlarda belli bir saatten sonra kısıtlama getirildiği biliniyor. Peki; yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:17 ABONE OL
SON DAKİKA: Yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?

Corona virüsü yasak ve kısıtlamaları ile ilgili açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bazı alanlar için belli bir saatten sonra kısıtlama getirilirken bunlardan bir tanesi de , hamam ve kaplıcalar oldu. Bu doğrultuda; yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?

YÜZME HAVUZU, KAPLICA VE HAMAMLAR KAPATILDI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından detaylar şu şekilde;

"Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."

SON DAKİKA: Yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?

HAVUZ, HAMAM, KAPLICA, SAUNA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre;

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

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SON DAKİKA: Yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?
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