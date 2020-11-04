SON DAKİKA: Yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?

Corona virüsü yasak ve kısıtlamaları ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bazı alanlar için belli bir saatten sonra kısıtlama getirilirken bunlardan bir tanesi de yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalar oldu. Bu doğrultuda; yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?

YÜZME HAVUZU, KAPLICA VE HAMAMLAR KAPATILDI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından detaylar şu şekilde;

"Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."