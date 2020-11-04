SON DAKİKA: Yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?

Corona virüsü yasak ve kısıtlamaları ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bazı alanlar için belli bir saatten sonra kısıtlama getirilirken bunlardan bir tanesi de yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalar oldu. Bu doğrultuda; yüzme havuzu, kaplıca ve hamamlar kapatıldı mı? Yüzme havuzu, hamam ve kaplıcalara getirilen kısıtlama nedir?
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından detaylar şu şekilde;
"Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."
HAVUZ, HAMAM, KAPLICA, SAUNA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.
Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre;
Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.
Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.