Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şu anda Amerika’da saat kaç? Türkiye Amerika arası saat farkı ne kadar?

Şu anda Amerika’da saat kaç? ne kadar?

ABD başkanlık seçimleri ile birlikte araştırılmaya başlandı. Özellikle vatandaşlar şu an Amerika'da saat kaç sorusunun yanıtını ararken seçim sonuçları da aynı oranda merak ediliyor. Peki; ? Türkiye Amerika arası saat farkı ne kadar?

Giriş Tarihi: 4.11.2020 09:57 ABONE OL
Şu anda Amerika’da saat kaç? Türkiye Amerika arası saat farkı ne kadar?

Amerika başkanlık seçimlerinin ardından Amerika Türkiye saat farkı gündemdeki yerini alıyor. ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey gibi şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı önceden 7 iken şimdi daha fazla oldu. Peki; ? ne kadar?

AMERİKA'DA ŞU AN SAAT KAÇ?

İşte Türkiye Amerika arası saat farkı ve detaylar…

Şu anda Amerika’da saat kaç? Türkiye Amerika arası saat farkı ne kadar?

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 oldu.

Türkiye ABD arasındaki saat farkı kaç?

3 Kasım 2020 Amerika seçimleri merak ediliyor. Amerika seçimleri ile ilgili yayınları izleyenler; ABD'de gündüz olmasından kaynaklı saat farkını araştırıyor. Türkiye ile ABD arasında 8 saat fark bulunmaktadır.

ABD'de saat kaç?

Türkiye konumunda Çarşamba 00:50

Washington, District of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri konumunda Salı 16:50

ARKADAŞINA GÖNDER
Şu anda Amerika’da saat kaç? Türkiye Amerika arası saat farkı ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA