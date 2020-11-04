Amerika başkanlık seçimlerinin ardından Amerika Türkiye saat farkı gündemdeki yerini alıyor. ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey gibi şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı önceden 7 iken şimdi daha fazla oldu. Peki; şu anda Amerika'da saat kaç? Türkiye Amerika arası saat farkı ne kadar?
İşte Türkiye Amerika arası saat farkı ve detaylar…
ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 oldu.
Türkiye ABD arasındaki saat farkı kaç?
3 Kasım 2020 Amerika seçimleri merak ediliyor. Amerika seçimleri ile ilgili yayınları izleyenler; ABD'de gündüz olmasından kaynaklı saat farkını araştırıyor. Türkiye ile ABD arasında 8 saat fark bulunmaktadır.
ABD'de saat kaç?
Türkiye konumunda Çarşamba 00:50
Washington, District of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri konumunda Salı 16:50