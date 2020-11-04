Amerika başkanlık seçimlerinin ardından Amerika Türkiye saat farkı gündemdeki yerini alıyor. ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey gibi şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı önceden 7 iken şimdi daha fazla oldu. Peki; şu anda Amerika'da saat kaç? Türkiye Amerika arası saat farkı ne kadar?

AMERİKA'DA ŞU AN SAAT KAÇ?

İşte Türkiye Amerika arası saat farkı ve detaylar…