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'de minibüs yan yattı: 14 yaralı

'de işçi taşıyan servis minibüsü yağmur nedeniyle yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs araca çarptı. Minibüs yan yattı ve 14 yolcu hafif şekilde yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 18:47 ABONE OL
Sultangazi'de minibüs yan yattı: 14 yaralı

Kaza, Sultangazi Mahmutbey Yolu Habipler istikamete saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, işçileri taşıyan 34 LAP 742 plakalı servis minibüsü, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola çıktı. Habipler istikametinde seyir halindeki 34 SZ 2144 plakalı otomobile çarpan minibüs yan yattı. Minibüs içinde bulunan 14 işçi hafif şekilde yaralandı.

ÖNLEM ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.

14 YARALI

Kaza yapan servis yetkilisi, kazanın yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kaynaklı bir kaza olduğunu belirterek, "Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoför virajı alamadı ondan dolayı kaza yaşandı. Araçta toplam 14 kişi vardı" dedi. Yaralanan 14 kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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Sultangazi'de minibüs yan yattı: 14 yaralı
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