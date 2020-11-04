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Takside dehşet anları: Silah çekip tehdit etti

’da bir taksici, şüpheli bulduğu için almadığı yolcu tarafından silahla tehdit edildi. Silah zoruyla bindiği taksiyi Esenler’e götüren şüpheli burada aracın anahtarını gasp etti. Daha sonra arkadaşını da alarak yeniden Taksim’e gitmek istediyse de polislerden kurtulamadı. 2 şüphehli hakkında ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’, ‘birden fazla kişi ile silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘hakaret’ suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Giriş Tarihi: 4.11.2020 15:49 ABONE OL
Takside dehşet anları: Silah çekip tehdit etti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de gerçekleşen olayda taksici Serhat D, taksiye binen Agit Ö.'nün hareketlerini şüpheli bularak almak istemedi. Serhat D. yolcu almayacağını ve hastaneye gideceğini söyledikten sonra şüpheli Agit Ö. belinden silah çıkartıp 'Seni vururum hastaneye bu şekilde gidersin' diyerek aracı Esenler Karabayır mahallesine sürmesini istedi. Silahı gördükten sonra korkan Serhat D. arabayı sürmeye başladı.

ARABANIN ANAHTARINI ALIP GİTTİ

Şüpheli Agit Ö, Esenler Karabayır'a geldiklerinde ise bu kez aracın anahtarını alarak taksiciye beklemesini söyledi. Agit Ö'nün uzaklaşmasını fırsat bilen Serhat D. bağlı olduğu taksi durağını arayarak polisi aramalarını istedi. Aradan 5 dakika geçtikten sonra Agit Ö, yanında arkadaşı Mehmet K. ile birlikte gelip taksiye bindi ve yeniden Taksim'e dönmek istediğini söyledi. Seyir halindeyken telefonu çalan taksici, polislere şifreli bir biçimde yolcuyu "Taksim'e getiriyorum" şeklinde bilgi verdi. Serhat D'nin polisle konuştuğunu anlayan Mehmet K. Agit Ö.'yü uyardı. Bunun üzerine Agit Ö. silahı taksicinin kafasına doğrultarak "Seni vurayım mı? Zaten adam vurmaya gidiyorum arada sende kaynarsın" dedi.

Unkapanı Köprüsü'nden Taksim'e doğru ilerlerken polis ekiplerince durdurulan takside şüpheliler yakalandı. Taksi içinde bir tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildi.

TAKSİCİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Taksici Serhat D, 2 şüpheliden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan şahısların İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmasına karar verildi.
Başlatılan soruşturma doğrultusunda hazırlanan iddianamede; şüphelilerin 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'birden fazla kişi ile silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' suçlarından 12 yıl 3 aydan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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Takside dehşet anları: Silah çekip tehdit etti
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