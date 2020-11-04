Terim’e Twitter’dan hakaret eden kişiye para cezası

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapan sanık Tamer Samet Şenol, "27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından Twitter'da yayınlanan videoyu gördüm. Bu videoda Fenerbahçe Spor Kulübünü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe kulübünün bir taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim ve iddianamede belirtilen şekilde bir paylaşımda bulundum. Huzurunuzda kendisinden özür diliyorum" dedi.

TERİM AFFETMEDİ



Fatih Terim'in avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.



Cumhuriyet savcısı da sanığın "hakaret" suçundan 3 ay ile 2 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi.



Son savunması sorulan sanık Tamer Samet Şenol, "Savunmamı tekrar ederim. Tahrik sonucu böyle bir gaflette bulundum" dedi.



Hakim, sanığın 1300 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu karara göre, sanığın cezası 5 yıl bekletilecek. Bu süre içinde başka suç işlemezse ceza düşecek ancak tekrar suç işlerse cezasını ödeyecek.



Öte yandan sanık Şenol, 250 lira yargılama gideri ile Fatih Terim'in avukatına 3 bin 400 lira avukatlık ücreti ödeyecek.