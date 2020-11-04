Tezkere vurgunundan 1.5 milyon $ çıktı

İstanbul polisi, resmi evrakta usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 61 şüpheliyi gözaltına aldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; yabancıların ikamet tezkerelerinin ve çalışma izin belgelerinin alınmasında usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 83 şüpheliye yönelik 111 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 15 kamu görevlisinin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adresleri ve iş yerlerindeki aramalarda 1 milyon 500 bin dolar, ruhsatsız tabanca, 100'den fazla pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda ikamet başvuru belgesi ele geçirildi. Şüphelilerin usulsüz işlemlerin karşılığında ve işlemleri hızlandırma vaadiyle rüşvet alarak haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.