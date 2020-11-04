Tiyatro ve sinemalara getirilen kısıtlamalar: Tiyatro ve sinemalar kapatıldı mı, saat kaça kadar açık olacak?

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, koronavirüse dair yeni önlemler alındı. Alınan kararlar, Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Aynı zamanda market ve pazar gibi insanların bir araya geldiği alanlarda denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi. Peki, sinema ve tiyatrolar kapatıldı mı, getirilen kısıtlamanın detayları nedir? Tiyatro ve sinemalar saat kaça kadar açık olacak?

SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI KAPATILDI MI?

İşte alınan tedbirler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından oluşan son dakika haberi…