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Tiyatro ve sinemalara getirilen kısıtlamalar: Tiyatro ve , saat kaça kadar açık olacak?

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmelere kısıtlamalar getirildi. Tiyatro ve sinema salonlarının belirli bir saatten sonra faaliyetlere son verilmesi uygun görüldü. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tiyatro ve sinemaların kapatılacağı saati belirtti. Tiyatro ve sinemalar saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:41 ABONE OL
Tiyatro ve sinemalara getirilen kısıtlamalar: Tiyatro ve sinemalar kapatıldı mı, saat kaça kadar açık olacak?

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, koronavirüse dair yeni önlemler alındı. Alınan kararlar, Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Aynı zamanda market ve pazar gibi insanların bir araya geldiği alanlarda denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi. Peki, sinema ve tiyatrolar kapatıldı mı, getirilen kısıtlamanın detayları nedir? Tiyatro ve sinemalar saat kaça kadar açık olacak?

SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI KAPATILDI MI?

İşte alınan tedbirler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından oluşan son dakika haberi…

Tiyatro ve sinemalara getirilen kısıtlamalar: Tiyatro ve sinemalar kapatıldı mı, saat kaça kadar açık olacak?

Başkan Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklaması:

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Tiyatro ve sinemalara getirilen kısıtlamalar: Tiyatro ve sinemalar kapatıldı mı, saat kaça kadar açık olacak?

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Tiyatro ve sinemalara getirilen kısıtlamalar: Tiyatro ve sinemalar kapatıldı mı, saat kaça kadar açık olacak?
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