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’dan ’e 5 bin 500 Vakfıkebir ekmeği

Büyükşehir Belediyesi, ’de meydana gelen depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmıyor.Trabzon  Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla İzmir’deki deprem mağdurlarına iki tırla birlikte 5 bin 500 adet ‘Vakfıkebir Ekmeği’ gönderildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 4.11.2020 16:17 Son Güncelleme: 4.11.2020 18:01 ABONE OL
Trabzon’dan İzmir’e 5 bin 500 Vakfıkebir ekmeği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Trabzon Ekmeğini Paylaşıyor' sloganıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde, fırınların kısa süre içerisinde ürettiği 5 bin 500 adet Vakfıkebir ekmeği poşetlenip, kolilere yerleştirilerek, tırlara koyulup İzmir'deki depremzedelere gönderildi. Günlerce bayatlamama özelliğiyle ülke çapında bilinen Vakfıkebir ekmekleri ile depremzedelerin birkaç günlük ekmek ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

5 BİN 500 EKMEK GÖNDERİLDİ

Ekmeklerin tırlara yüklendiği sırada açıklamalarda bulunan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler yardımlaşmayı ve dayanışmayı çok seven, özel bir milletiz. Bugün buradan İzmir'e 5 bin 500 adet 'Vakfıkebir Ekmeği' gönderiyoruz. Bu fikri ortaya koyarak bizlere talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Trabzon’dan İzmir’e 5 bin 500 Vakfıkebir ekmeği
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