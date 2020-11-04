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Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında ? ?

Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika açıklamalarının ardından sorusu akıllara geldi. Kritik açıklamalarla birlikte coronavirüs yeni yasaklar ve tedbirler merak edilmeye başlandı. Bunlardan en çok merak edileni ise konserlerin durumu oldu. Ülkemizde belli başlı alanlarda belli bir saatten sonra kısıtlama getirildiği biliniyor. Peki Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? ?

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:30 ABONE OL
Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? Konserler yasaklandı mı?

? Başkan Erdoğan coronavirüs salgınıyla birlikte yeni yasak ve kısıtlamaları açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, konserler başta olmak üzere kısıtlama getirilen işletmelerin yeni çalışma saatlerinin merak edilmesine sebep oluyor. Hatırlanacağı üzere daha önce pandemi nedeniyle , gösteri ve festival gibi kalabalık organizasyonlara kısıtlamalar getirilmişti. Buna göre; Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? ?

KONSERLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, konserler iptal mi edildi?

İşte detaylar...

Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? Konserler yasaklandı mı?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA KONSERLER İPTAL Mİ EDİLDİ? KONSERLER YASAKLANDI MI?

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre;

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? Konserler yasaklandı mı?

KONSERLER İPTAL Mİ EDİLDİ, YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlarla birlikte konserler saat 22.00 itibarıyla kapatılacak.

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Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? Konserler yasaklandı mı?
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