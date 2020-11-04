Konserler iptal mi edildi? Başkan Erdoğan coronavirüs salgınıyla birlikte yeni yasak ve kısıtlamaları açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, konserler başta olmak üzere kısıtlama getirilen işletmelerin yeni çalışma saatlerinin merak edilmesine sebep oluyor. Hatırlanacağı üzere daha önce pandemi nedeniyle konser, gösteri ve festival gibi kalabalık organizasyonlara kısıtlamalar getirilmişti. Buna göre; Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? Konserler yasaklandı mı?
Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, konserler iptal mi edildi?
İşte detaylar...
Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.
Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre;
Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.
Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararlarla birlikte konserler saat 22.00 itibarıyla kapatılacak.