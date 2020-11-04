Konserler iptal mi edildi? Başkan Erdoğan coronavirüs salgınıyla birlikte yeni yasak ve kısıtlamaları açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler, konserler başta olmak üzere kısıtlama getirilen işletmelerin yeni çalışma saatlerinin merak edilmesine sebep oluyor. Hatırlanacağı üzere daha önce pandemi nedeniyle konser, gösteri ve festival gibi kalabalık organizasyonlara kısıtlamalar getirilmişti. Buna göre; Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında konserler iptal mi edildi? Konserler yasaklandı mı?

KONSERLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, konserler iptal mi edildi?

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