Üniversiteli pilot adayı Berke ölüm bariyerlerinin kurbanı oldu

Bariyerin ok gibi saplandığı kaza dün saat 03.00 sıralarında TEM Sarıyer Ayazağa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Bilgi Üniversitesi Havacılık 2'inci sınıf öğrencisi Berke Erkan'ın kullandığı 34 PV 6837 plakalı otomobil TEM yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan yol ile TEM otoyolunu birbirinden ayıran bariyerlere çarptı.

BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Otomobilin ön tarafından giren bariyerler otomobilin içinden geçerek arkadan çıktı. Meydana gelen kaza sonucu Berke Erkan hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

"İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ LAZIM"

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken dayısı Berke'nin dayısı Ömer Kubilay Yıldırım, "Hatalı bariyerin düzeltilmesi için illa birilerinin ölmesi mi lazım. Maslaktan Kemerburgaza giden yan yolda adını ölüm bariyerleri konulan çok keskin bariyerler var. Burada bu bariyerler nedeniyle birçok ölümlü kaza meydana geldi. Üzerinde reflektör dahi bulunmayan bu bariyerlerle ilgili Karayollarına ve CİMER'e yazılar yazdım. Fakat bir düzenleme yapılmadı. Yeğenim de buraya girerken keskin bir giriş yapmış ve bir anda karşısına çıkınca bu ölüm bariyerlerinin kurbanı olmuş. O bariyerlerin mutlaka düzeltilmesi ve üzerlerine reflektör konulması lazım. İlla bir şeyin düzelmesi için birilerinin ölmesi mi lazım" dedi.

ADIYAMAN'A GÖNDERİLECEK

Berke Erkan'ın memleketi olan Adıyaman'a gönderileceği ve burada defnedileceği öğrenildi.