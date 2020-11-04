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Uyuşturucu tacirinden gazetecilere şoke eden tepki!

’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ile yakalanan şahıs, kendisini çeken gazetecilere “Ağzımı bozdurmayın” diyerek tepki gösterdi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 16:37 ABONE OL
Uyuşturucu tacirinden gazetecilere şoke eden tepki!

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç durduruldu. Araçtaki aramalarda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda araç içerisindeki zanlı O.Ö. gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltına alınan O.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirildi. Burada kendisini çeken gazetecilere sert tepki gösteren zanlı, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

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Uyuşturucu tacirinden gazetecilere şoke eden tepki!
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