Vali Karaloğlu Başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Karaloğlu Başkanlığında Koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik alınacak tedbirleri kararlaştırmak için toplandı. Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı.

DENETİMLER YOĞUNLAŞACAK

Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 03.11.2020 tarihli ve 18089 sayılı Genelgeleri doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı "Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her ilçe kendine uygun planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesine karar verildi.

BAZI İŞLETMELER 22.00'DE KAPANACAK

Yine toplantıda, evlere paket servisi ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikâh/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları ve Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna ve benzeri yerlerde, işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmaları kararı alındı.

MESAİ SAATLERİNE DÜZENLEME

Öte yandan Kurulca, 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dâhil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, ayrıca kurum amirlerinin planlaması dahilinde ara dinlenmesi dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 08.30-17.30 ile 09.00-18.00 saatleri arasında gruplara ayrılarak farklı saatlerde mesaiye başlaması ve bitirmesinin sağlanmasına ve Kurumlarca belirlenen listelerin Valiliğe bildirilmesine, Sanayi Bölgeleri, Organize sanayi bölgeleri özel sektör kuruluşlarının çalışma saatlerinin ara dinlenmesi dahil olmak üzere 07:0016:00 mesai uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi ve 04.11.2020 tarihi itibariyle alınan kararların uygulamaya konulmasına karar verildi.