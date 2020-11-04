Van polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir araç, Edremit ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 300 paket Halinde 154 kilo 165 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.