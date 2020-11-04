Yasa dışı bahis çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Antalya'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve bu siteler için banka hesabı temin eden şüphelilere yönelik 4 ay süren takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 28'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i için adli kontrol uygulanırken, 4'ü tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, M.Ö. isimli şüphelinin liderliğinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak amacıyla suç örgütü kurulduğu, örgütün faaliyetleri kapsamında 14 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı ve para trafiğini takip ettiği belirlendi.
Bunun yanı sıra 28 şüphelinin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandırdığı ve suç örgütünün yaklaşık 2 milyon 500 bin TL suç geliri elde ettiği, bu kazancı yasa dışı yollarla yurt dışına aktardıkları tespit edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Ekim günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 ruhsatsız el yapımı tabanca, çok sayıda banka kartı ve sim karta el konuldu.
Yakalanan 28 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 4'ü tutuklandı.