Yasa dışı bahis çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Antalya'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve bu siteler için banka hesabı temin eden şüphelilere yönelik 4 ay süren takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 28'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i için adli kontrol uygulanırken, 4'ü tutuklandı.