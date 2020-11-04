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Yasa dışı bahis çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

'da yasa dışı sanal bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alınırken, çetenin kurduğu tezgahın işleyişine ilişkin çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Örgütün milyonlarca liralık para trafiğini 28 şüphelinin banka hesaplarını kullanarak yönettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinden çarpıcı detaylar.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 16:46 Son Güncelleme: 4.11.2020 17:07 ABONE OL
Yasa dışı basih çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve bu siteler için banka hesabı temin eden şüphelilere yönelik 4 ay süren takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 28'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i için adli kontrol uygulanırken, 4'ü tutuklandı.

Yasa dışı basih çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, M.Ö. isimli şüphelinin liderliğinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak amacıyla suç örgütü kurulduğu, örgütün faaliyetleri kapsamında 14 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı ve para trafiğini takip ettiği belirlendi.

Yasa dışı basih çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Bunun yanı sıra 28 şüphelinin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandırdığı ve suç örgütünün yaklaşık 2 milyon 500 bin TL suç geliri elde ettiği, bu kazancı yasa dışı yollarla yurt dışına aktardıkları tespit edildi.

Yasa dışı basih çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Ekim günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı basih çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 ruhsatsız el yapımı tabanca, çok sayıda banka kartı ve sim karta el konuldu.

Yasa dışı basih çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Yakalanan 28 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Yasa dışı basih çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 4'ü tutuklandı.

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Yasa dışı bahis çetesine darbe! Milyonlarca liralık para trafiğini böyle yönetmişler...
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