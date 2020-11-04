Deprem anında Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Yaşam üçgeni nedir, ne demek?

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Deprem anında nasıl oluşturulur? , ne demek?

Depremden korunma yöntemi olan nedir sorusunun yanıtı an itibariyle araştırılmaya başlandı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan son depremler sebebiyle deprem anında veya sonrasında yapılması gerekenler büyük önem taşıyor. Özellikle hayat üçgeniyle oluşturulan boşluklar sayesinde yaşam şansınız artıyor. Fotoğraflarla birlikte hayat üçgeninizi oluşturacak bilgilere haberimizde yer verdik. Deprem anında hayatta kalmanızı sağlayan , pozisyonu nasıl yapılır? ?

Giriş Tarihi: 4.11.2020 09:24 Son Güncelleme: 4.11.2020 09:25 ABONE OL
Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

nedir? Bu sorunun yanıtı İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki büyük depremin ardından sayesinde hayatta kalanların ardından merak ediliyor. Deprem anında hayat üçgeninizi oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli şey eşyaların sağlam olmasıdır. İlk olarak diz çökmeniz ardından kapanmanız ve son olarak tutunmanız gerekiyor. Peki , hayat üçgeni pozisyonu nasıl yapılır? ?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Depremde hayatta kalmanızı sağlayan yaşam üçgeni son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yaşanan olası depremde hayatta kalmanızı sağlayan hayat üçgeni enkazdan sağ çıkmanızı sağlıyor. Peki yaşam üçgeni nedir? İşte detaylar…

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR, NE DEMEKTİR?

Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara "" de denir. Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Deprem anında bina içindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

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Deprem anında Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Yaşam üçgeni nedir, ne demek?
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