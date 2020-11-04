Yenişehir'de 22 uyarısı

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek,Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır, Lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.'' açıklamasının ardından Yenişehir'de iş yerleri bir bir denetlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye personelleri ile gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri tek tek uyarılarak saat 22'de çalışmaların durdurulacağı uyarısında bulunuldu.

Yapılan denetimler ile ilgili açımlama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkanı Murat Beşikci,Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından ilçede tüm iş yerlerinin tek tek uyarıldığını belirterek, Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Başkan Beşikci ayrıca Yenişehir İlçesindeCOVİD-19 Tedbirleri Kapsamında İşyerlerin Denetimini yapmak üzere, 22 Denetim Komisyonu Kurulduğunu belirterek,''Pandemi süresince, işyerlerine toplam 1.038 denetim yapılmış olup, 35 işyerine 1. İhlalden uyarı cezası, 13 işyerine 2. İhlalden İdari Para cezası işlemi yapılmıştır. Ayrıca 1.931 Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım ile ticari taksilerde toplam 2.282 denetim, Sahil, banklar, park ve piknik alanları ve mesire yerlerine 1.648 denetim yapıldığını söyledi.