Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım tarihine yönelik araştırmalar başladı. İnternet üzerinden 10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor şeklindeki araştırmalar hız kazanmışken 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?
Haberimizin detaylarından 10 Kasım tatil mi sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
10 KASIM TATİL Mİ?
10 Kasım 2020 resmi tatil değildir. Bu nedenle eğitim öğretim devam edilirken kurumlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek. 10 Kasım 2020 bu yıl Salı gününe denk geliyor.
10 KASIM'IN ÖNEMİ
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir.