Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım tarihine yönelik araştırmalar başladı. İnternet üzerinden 10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor şeklindeki araştırmalar hız kazanmışken 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 KASIM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

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